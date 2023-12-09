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Готовимся к Новому году: "Королевский" мясной салат со свёклой и солеными огурчиками!

Суббота, 09 Декабря 2023 г. 07:08 + в цитатник

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Это семейный рецепт салата, называем его Королевский. Я и мама готовим этот салат лет 25 точно. Не помню, как он появился в нашей семье, и почему он называется Королевский. Он мясной, очень сытный и вкусный. Интересна реакция на этот салат гостей, которые пробуют его первый раз. Он стоит на столе и многие думают, что если там свекла, то он скорее всего с овощами или с селедкой, но никак не с мясом. И когда они его пробуют сначала маленькую ложечку, потом не могут остановиться. Это очень вкусный салат.
 
Порции 8-10
 
Время подготовки 1,5 часа
 
Время приготовления 20 минут
 
 
Ингредиенты
 
600 г говядины (мякоть)
1 свекла (большая)
4 огурца (соленые)
2 шт. репчатого лука (средние)
1 банка консервированного горошка
5 ст. л. майонеза
1 ст. л. уксуса (70%)
1 щепотка сахара
 
Инструкции
 
1. Свеклу и говядину отвариваем до готовности и остужаем. Лук (у меня красный) нарезаем полукольцами или перьями, выкладываем в миску, добавляем сахар, заливаем водой, вливаем уксус, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.
 
2. Готовую говядину разделяем по волокнам или нарезаем по волокнам соломкой. Пробовала готовить и с курицей, и со свининой, самым вкусным салат получается с говядиной.
 
3. Отправляем говядину в большой салатник.
 
4. Соленые огурцы можно заменить на маринованные. Нарезаем огурцы не очень длинной соломкой и выкладываем к мясу.
 
5. Свеклу измельчаем на тонкие брусочки и отправляем в салатник. По весу ее должно быть около 250 г.
 
6. Маринованный лук отжимаем и выкладываем в салатник. Красный лук можно заменить на обычный.
 
7. Дополняем все продукты горошком и майонезом. Подходит именно майонез.
 
8. Хорошо перемешиваем и Королевский салат готов. Если есть время, то 20-30 минут его можно настоять в холодильнике. Соленые огурцы, маринованный лук дают хруст и приятную кислинку, свекла дает сладость, горошек нежность, а говядина отличный вкус.
 
9. Салат с говядиной и свеклой перекладываем в салатник (у меня 2 шт.), украшаем и подаем на стол. При помощи овощечистки у красной редьки срезала тонкие пластины, свернула их и закрепила зубочистками (концы отрезала ножницами). Салат получается яркий, сытный и очень-очень вкусный.

Фоторецепт приготовления мясного салата со свеклой:

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Приятного аппетита!!!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  

Процитировано 13 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 09 Декабря 2023 г. 08:50 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 10 Декабря 2023 г. 13:23 (ссылка)
БлагоДарю.
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