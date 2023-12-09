Это семейный рецепт салата, называем его Королевский. Я и мама готовим этот салат лет 25 точно. Не помню, как он появился в нашей семье, и почему он называется Королевский. Он мясной, очень сытный и вкусный. Интересна реакция на этот салат гостей, которые пробуют его первый раз. Он стоит на столе и многие думают, что если там свекла, то он скорее всего с овощами или с селедкой, но никак не с мясом. И когда они его пробуют сначала маленькую ложечку, потом не могут остановиться. Это очень вкусный салат.

Порции 8-10

Время подготовки 1,5 часа

Время приготовления 20 минут

Ингредиенты

600 г говядины (мякоть)

1 свекла (большая)

4 огурца (соленые)

2 шт. репчатого лука (средние)

1 банка консервированного горошка

5 ст. л. майонеза

1 ст. л. уксуса (70%)

1 щепотка сахара

Инструкции

1. Свеклу и говядину отвариваем до готовности и остужаем. Лук (у меня красный) нарезаем полукольцами или перьями, выкладываем в миску, добавляем сахар, заливаем водой, вливаем уксус, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.

2. Готовую говядину разделяем по волокнам или нарезаем по волокнам соломкой. Пробовала готовить и с курицей, и со свининой, самым вкусным салат получается с говядиной.

3. Отправляем говядину в большой салатник.

4. Соленые огурцы можно заменить на маринованные. Нарезаем огурцы не очень длинной соломкой и выкладываем к мясу.

5. Свеклу измельчаем на тонкие брусочки и отправляем в салатник. По весу ее должно быть около 250 г.

6. Маринованный лук отжимаем и выкладываем в салатник. Красный лук можно заменить на обычный.

7. Дополняем все продукты горошком и майонезом. Подходит именно майонез.

8. Хорошо перемешиваем и Королевский салат готов. Если есть время, то 20-30 минут его можно настоять в холодильнике. Соленые огурцы, маринованный лук дают хруст и приятную кислинку, свекла дает сладость, горошек нежность, а говядина отличный вкус.

9. Салат с говядиной и свеклой перекладываем в салатник (у меня 2 шт.), украшаем и подаем на стол. При помощи овощечистки у красной редьки срезала тонкие пластины, свернула их и закрепила зубочистками (концы отрезала ножницами). Салат получается яркий, сытный и очень-очень вкусный.

Фоторецепт приготовления мясного салата со свеклой:



2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.



Приятного аппетита!!!