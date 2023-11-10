Я люблю голубцы, но это блюдо просто обожаю. Готовить его проще, кроме капусты и репчатого лука других овощей не потребуется. Нужны простые продукты. Блюдо получается оригинальное, сочное, ароматное и невероятно вкусное. Оно прекрасно подходит для праздничного стола. Для приготовления использую любой фарш. А капустные листья можно оставить, когда готовим большое количество голубцов.

Порции 4 больших

Время подготовки 20 минут

Время приготовления 20 минут

Ингредиенты

450 г мясной фарш

4 шт. листья капусты

3 шт. куриное яйцо

4 ломтика хлеб

1/2 шт. репчатый лук

5 ст.л. мука

1 ст.л. крахмал

по вкусу растительное масло

по вкусу специи

по вкусу соль

Как приготовить вкусное блюдо из фарша и голубцов:

1. Капустные листья или отвариваем в воде, или оставляем, когда готовим большое количество голубцов. Листья можно заморозить или свернуть по 3 листа и залить рассолом (на 1 литр воды 1 ст.л. с горкой соли). Листья в рассоле храним в банке в холодильнике и вынимаем по необходимости.

2. Для приготовления подходит любой фарш по вкусу (у меня говяжий). Дополняем фарш яйцом, измельченным на мелкой терке луком, солью и любимыми специями (у меня сухая смесь аджика). Хорошо перемешиваем.

3. Для панировки используем сухари или обычный мягкий хлеб. Хлеб измельчаем руками, отправляем в блендер и добавляем специи (сухая смесь аджика 1 ч. л.). Измельчаем в крошку.

4. У капустных листьев срезаем плотную часть и на половину распределяем фарш (1/4 часть). Листья у меня из рассола.

5. Накрываем фарш второй половиной листа.

6. Муку смешиваем с крахмалом. За счет крахмала панировка не будет отслаиваться. Обваливаем фарш с капустой в муке с крахмалом.

7. Затем окунаем во взбитые яйца (2 шт.) и обваливаем в подготовленной хлебной крошке. По такому принципу готовим все листья и фарш.

8. Отправляем в горячее масло в сковороду, прикрываем крышкой и готовим на слабом огне 10 минут.

9. Затем переворачиваем на другую сторону и жарим еще 10 минут. Для ускорения процесса используем 2 сковороды. Это блюдо называю капустным шницелем. Получается 4 больших шницеля. Панировка из крошки дает отличную хрустящую корочку.

10. За счет двойной панировки и капусты соки из фарша не выходят наружу и блюдо получается очень сочное. Сверху оно покрыто хрустящей красивой корочкой. Блюдо получается оригинальное, сытное и невероятно вкусное.

Фоторецепт приготовления блюда из фарша и голубцов:









































Приятного аппетита!!!