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Интересное и простое блюдо из фарша и капусты - готовлю вместо голубцов!

Пятница, 10 Ноября 2023 г. 08:01 + в цитатник

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Я люблю голубцы, но это блюдо просто обожаю. Готовить его проще, кроме капусты и репчатого лука других овощей не потребуется. Нужны простые продукты. Блюдо получается оригинальное, сочное, ароматное и невероятно вкусное. Оно прекрасно подходит для праздничного стола. Для приготовления использую любой фарш. А капустные листья можно оставить, когда готовим большое количество голубцов.
 
Порции 4 больших
 
Время подготовки 20 минут
Время приготовления 20 минут
 
Ингредиенты
 
450 г мясной фарш
4 шт. листья капусты
3 шт. куриное яйцо
4 ломтика хлеб
1/2 шт. репчатый лук
5 ст.л. мука
1 ст.л. крахмал
по вкусу растительное масло
по вкусу специи
по вкусу соль
 
Как приготовить вкусное блюдо из фарша и голубцов:
 
1. Капустные листья или отвариваем в воде, или оставляем, когда готовим большое количество голубцов. Листья можно заморозить или свернуть по 3 листа и залить рассолом (на 1 литр воды 1 ст.л. с горкой соли). Листья в рассоле храним в банке в холодильнике и вынимаем по необходимости.
 
2. Для приготовления подходит любой фарш по вкусу (у меня говяжий). Дополняем фарш яйцом, измельченным на мелкой терке луком, солью и любимыми специями (у меня сухая смесь аджика). Хорошо перемешиваем.
 
3. Для панировки используем сухари или обычный мягкий хлеб. Хлеб измельчаем руками, отправляем в блендер и добавляем специи (сухая смесь аджика 1 ч. л.). Измельчаем в крошку.
 
4. У капустных листьев срезаем плотную часть и на половину распределяем фарш (1/4 часть). Листья у меня из рассола.
 
5. Накрываем фарш второй половиной листа.
 
6. Муку смешиваем с крахмалом. За счет крахмала панировка не будет отслаиваться. Обваливаем фарш с капустой в муке с крахмалом.
 
7. Затем окунаем во взбитые яйца (2 шт.) и обваливаем в подготовленной хлебной крошке. По такому принципу готовим все листья и фарш.
 
8. Отправляем в горячее масло в сковороду, прикрываем крышкой и готовим на слабом огне 10 минут.
 
9. Затем переворачиваем на другую сторону и жарим еще 10 минут. Для ускорения процесса используем 2 сковороды. Это блюдо называю капустным шницелем. Получается 4 больших шницеля. Панировка из крошки дает отличную хрустящую корочку.
 
10. За счет двойной панировки и капусты соки из фарша не выходят наружу и блюдо получается очень сочное. Сверху оно покрыто хрустящей красивой корочкой. Блюдо получается оригинальное, сытное и невероятно вкусное.

Фоторецепт приготовления блюда из фарша и голубцов:

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Приятного аппетита!!!

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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