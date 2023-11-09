Здравствуйте, дорогие читатели!

Заметила, что вам нравятся мясные рулеты которые присутствуют на моих праздничных столах. Чаще их готовит мамочка, они у нее всегда вкусные и нарядные. Сегодня хочу поделиться простым рецептом, приготовить сможет любой, даже новичок в кулинарии.

Я использую куриные или индюшачьи бедрышки, точнее, филе бедра. Но это непринципиально, любите свинину, приготовьте из свинины, отлично подойдет лопатка. Начинку можно сделать по вашему вкусу, мы любим с сыром и грибами. Но на этот раз у меня сыр, яйца и шпинат.\

СОСТАВ: Мясо - 800 г Яйца - 3 шт. Сливки - 100 мл Сыр - 50-70 г Шпинат - 100 г Сушеный чеснок - 1 ч.л. Соль и перец - по вкусу

Можно воспользоваться мясорубкой с насадкой для мелкого помола, я люблю перемалывать мясо в измельчителе. Итак, филе бедра выложила в измельчитель, добавила сушеный чеснок, перец и соль. Измельчила в однородную массу. Если прокрутили мясо через мясорубку, советую отбить фарш об миску. В миску вбила яйца, влила сливки(молоко), добавила тертый сыр и нарезанный шпинат, чуть посолила и перемешала. Можно добавить зелень по вашему вкусу. Разделила яично-сырную массу и обжарила два блина-омлета. Рукав для запекания разрезала и разложила на рабочую поверхность, чуть смазала растительным маслом. Выложила фарш и разровняла лопаткой так, как показано на фото. На фарш выложила остывший омлет. Приподнимая край рукава свернула в рулет. Плотно упаковала и закрепила края. ❗️Лучше обернуть рулет в несколько слоев, чтобы вода не проникла в заготовку. Выложила заготовку в подходящую по размеру кастрюлю и залила горячей водой. Накрыла крышкой и варила на слабом огне около 1 часа или чуть больше. Не вынимая из воды полностью остудила и убрала в холодильник на ночь, чтобы рулет стабилизировался. Затем сняла пленку и нарезала на ломтики. СОВЕТ! Не разворачивайте рулет, пока он не охладится, в противном случае он развалится при нарезке.

Фоторецепт приготовления:

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Восторг и ещё раз восторг!

Спасибо за ваши лайки и добрые комментарии! Желаю приятного вязания и ровных петелек!