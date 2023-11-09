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Французский мясной рулет почти без жира 2023 - новый диетический рецепт кулинарии!

Четверг, 09 Ноября 2023 г. 07:43 + в цитатник

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Здравствуйте, дорогие читатели!
 
Заметила, что вам нравятся мясные рулеты которые присутствуют на моих праздничных столах. Чаще их готовит мамочка, они у нее всегда вкусные и нарядные. Сегодня хочу поделиться простым рецептом, приготовить сможет любой, даже новичок в кулинарии.
 
Я использую куриные или индюшачьи бедрышки, точнее, филе бедра. Но это непринципиально, любите свинину, приготовьте из свинины, отлично подойдет лопатка. Начинку можно сделать по вашему вкусу, мы любим с сыром и грибами. Но на этот раз у меня сыр, яйца и шпинат.\
 
 
СОСТАВ:
 
Мясо - 800 г
Яйца - 3 шт.
Сливки - 100 мл
Сыр - 50-70 г
Шпинат - 100 г
Сушеный чеснок - 1 ч.л.
Соль и перец - по вкусу
 
Можно воспользоваться мясорубкой с насадкой для мелкого помола, я люблю перемалывать мясо в измельчителе.
 
Итак, филе бедра выложила в измельчитель, добавила сушеный чеснок, перец и соль. Измельчила в однородную массу.
 
Если прокрутили мясо через мясорубку, советую отбить фарш об миску.
 
В миску вбила яйца, влила сливки(молоко), добавила тертый сыр и нарезанный шпинат, чуть посолила и перемешала.
 
Можно добавить зелень по вашему вкусу.
 
Разделила яично-сырную массу и обжарила два блина-омлета.
 
Рукав для запекания разрезала и разложила на рабочую поверхность, чуть смазала растительным маслом. Выложила фарш и разровняла лопаткой так, как показано на фото.
 
На фарш выложила остывший омлет.
 
Приподнимая край рукава свернула в рулет.
 
Плотно упаковала и закрепила края.
 
❗️Лучше обернуть рулет в несколько слоев, чтобы вода не проникла в заготовку.
 
Выложила заготовку в подходящую по размеру кастрюлю и залила горячей водой. Накрыла крышкой и варила на слабом огне около 1 часа или чуть больше.
Не вынимая из воды полностью остудила и убрала в холодильник на ночь, чтобы рулет стабилизировался. Затем сняла пленку и нарезала на ломтики. 
 
СОВЕТ! Не разворачивайте рулет, пока он не охладится, в противном случае он развалится при нарезке.

Фоторецепт приготовления:

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Восторг и ещё раз восторг!
 
Спасибо за ваши лайки и добрые комментарии! Желаю приятного вязания и ровных петелек! 
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Консервация/заготовки
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