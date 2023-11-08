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Картофель по-французски Буланжер - вкуснятина из простейших продуктов!

Среда, 08 Ноября 2023 г. 07:47 + в цитатник

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Картофель Буланжер, кстати, в переводе с французского означает "картошка булочника" – великолепный рецепт французской кулинарии. 
 
Не смотря на изысканное название готовится блюдо из простых и доступных каждому продуктов. А в результате получается ароматная, мягкая, в буквальном смысле тающая во рту картошечка под хрустящим верхним слоем.
 
Ингредиенты
 
Картошка - 1 кг;
Лук репчатый - 2 - 3 штуки;
Чеснок - пара зубчиков (для аромата);
Сливочное масло - 70 - 100 грамм;
Бульон - 400 мл;
Соль, перец - по вкусу. 
 
 
Можно по вкусу добавить специи по своему усмотрению. Например, это могут быть прованские травы. Именно эта специя идеально гармонирует с большинством блюд французской кухни. С картошкой Буланжер, в том числе. 
 
Бульон можно использовать овощной или куриный.
 
А в некоторых рецептах картошку заливают молоком, а не бульоном.
 
Пошаговое приготовление
 
1. Картошку очистить и нарезать тонкими кружочками, толщиной 3 - 5 мм. 
 
2. Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить до прозрачности на сливочном масле, в самом конце добавить к луку измельченный чеснок. 
 
3. В форму для запекания выложить слой картофельных кружков, посыпать его солью и перцем, специями. 
 
4. На картошку выложить обжаренный лук.
 
5. Выложить оставшуюся картошку в виде "чешуи", посолить, поперчить, залить бульоном. Бульон должен чуток не доходить до верхнего слоя картошки. 
 
6. Убрать форму для запекания в разогретую до 200*С духовку и запекать 35-40 минут. Картофель полностью впитает в себя бульон, а верхний слой хорошо подрумяниться.


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И в результате получается вот такая красота. 
 
Аппетитное, шикарное, очень вкусное блюдо, которое приготовлено из самых простых и доступных продуктов. 
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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