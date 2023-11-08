Картофель Буланжер, кстати, в переводе с французского означает "картошка булочника" – великолепный рецепт французской кулинарии.

Не смотря на изысканное название готовится блюдо из простых и доступных каждому продуктов. А в результате получается ароматная, мягкая, в буквальном смысле тающая во рту картошечка под хрустящим верхним слоем.

Ингредиенты

Картошка - 1 кг;

Лук репчатый - 2 - 3 штуки;

Чеснок - пара зубчиков (для аромата);

Сливочное масло - 70 - 100 грамм;

Бульон - 400 мл;

Соль, перец - по вкусу.

Можно по вкусу добавить специи по своему усмотрению. Например, это могут быть прованские травы. Именно эта специя идеально гармонирует с большинством блюд французской кухни. С картошкой Буланжер, в том числе.

Бульон можно использовать овощной или куриный.

А в некоторых рецептах картошку заливают молоком, а не бульоном.

Пошаговое приготовление

1. Картошку очистить и нарезать тонкими кружочками, толщиной 3 - 5 мм.

2. Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить до прозрачности на сливочном масле, в самом конце добавить к луку измельченный чеснок.

3. В форму для запекания выложить слой картофельных кружков, посыпать его солью и перцем, специями.

4. На картошку выложить обжаренный лук.

5. Выложить оставшуюся картошку в виде "чешуи", посолить, поперчить, залить бульоном. Бульон должен чуток не доходить до верхнего слоя картошки.

6. Убрать форму для запекания в разогретую до 200*С духовку и запекать 35-40 минут. Картофель полностью впитает в себя бульон, а верхний слой хорошо подрумяниться.











И в результате получается вот такая красота.

Аппетитное, шикарное, очень вкусное блюдо, которое приготовлено из самых простых и доступных продуктов.

Приятного аппетита!