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Как готовят минтай мурманские рыбаки - полезные рецепты, по которым он получается вкуснее, чем осетрина!

Четверг, 02 Ноября 2023 г. 07:58 + в цитатник

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Признаюсь честно, минтай в рационе нашей семьи появился не так давно, хотя рыбу любят все члены семейства, и она в недельном меню не только по четвергам)) Не знаю по какой причине я считала эту рыбку пригодной исключительно на корм нашим меньшим братьям, все стереотипы, будь они неладны. 
 
Кардинально о минтае я поменяла свое мнение после поездки на дальний восток, в Находку, к старинному другу нашей семьи, дяде Андрею, полковнику пограничных служб в отставке. Это было удивительное и прекрасное путешествие, жаль что совсем недолгое, мы там пробыли всего десять дней.
 
 
С любимой супругой дяди Андрея, Антониной Алексеевной мы на второй, после нашего приезда день, отправились на местный рынок, где я ожидала увидеть несметное разнообразие морепродуктов, наивная я конечно.
 
Жарим минтай по рецепту военного моряка.
 
Просто порыбачить, поймать свежего минтая сидя на морском бережку, задача практически невыполнимая. Рыбку ловят с катера, уходя на глубины от 15 до 40 метров, и не каждый улов вас порадует, тем более что сезон лова минтая приходится на зиму и раннюю весну. В мае, как говорят местные, можно поймать разве что хвостик от минтая 🐟
 
Так вот, разморозив минтай где то до половины, наш гостеприимный хозяин обрезал плавники с каждой рыбины и удалил черную пленку с внутренней стороны брюшка, затем присыпал рыбу крупной солью и оставил размораживаться дальше.
 
После окончательного оттаивания, дядя Андрей сполоснул рыбины под струей холодной воды и тщательно их обсушил.
 
Затем обвалял каждую рыбку в муке и обжарил в раскаленном масле целиком, очень быстро, буквально по пять минут с каждой стороны, выложил рыбу на блюдо, получилась целая гора жареного минтая.
 
Рыбка получилась просто изумительно вкусной, нежной и сочной, с характерным сладковатым привкусом рыбной мякоти и удивительным креветочным ароматом. Подали минтай в сопровождении корейских острых закусок и отварной картошки. Я честно скажу, просто влюбилась в эту рыбку, и стала её поклонницей навеки.
 
Минтай в пончике.
 
Филе минтая в кляре, отличное блюдо, его с удовольствием едет дети, тем более что в самом филе нет рыбных костей, и каждый кусочек напоминает румяный мини пирожок или пончик.
 
Для приготовления вам понадобится:
 
Филе минтая - 600 г, яйцо куриное С1 - 3 шт, масло растительное - 250 мл, соль и перец по вкусу, мука пшеничная для кляра - 80 г, мука пшеничная для обваливания рыбы 50 г, крахмал картофельный - 30 г, горячая вода 50 мл.
 
Рыбу (филе) тщательно обсушить, посолить и поперчить и нарезать на порционные куски. 
 
Отделить желтки от белков, белки взять в крутую пену, до жестких пиков. Желтки взбить с щепоткой соли и в несколько заходов влить них горячую воду (вода должна быть горячей, но не кипящей, не выше 60 º С), затем смешать с просеянной мукой и крахмалом до однородности. 
 
Ввести в желтки взбитые белки и аккуратно перемешать до однородности, стараясь не посадить пышные белки. 
 
В сотейнике разогреть масло, кусочек рыбы обвалять в муке, затем окунуть в кляр и обжарить в разогретом масле до золотистого оттенка. 
 
Готовую рыбу выложить на салфетку, для удаления излишков масла.

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Минтай с овощами под сырно-сметанным соусом.
 
Для приготовления вам понадобится:
 
Минтай филе - 800 г, лук репчатый - 300 г, перец сладкая паприка - 200 г, перец острый чили - 20 г, соль по вкусу, сметана 20% 150 г, сыр типа Российский - 100 г, зелень укропа и петрушки - 20 г, масло растительное - 50 г.
 
Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости, добавить нашинкованный соломкой сладкий перец и тонкие колечки острого перца, все обжаривать около 5 минут. 
 
Филе минтая посолить по вкусу, выложить в смазанную растительным маслом форму для запекания, обжаренные овощи смешать со сметаной и посолить по вкусу, выложить их на рыбу, присыпать все тертым сыром и поставить в разогретую до 170 º С духовку на 20 минут. 
 
Подавать посыпав мелконарубленной зеленью с гарниром из отварного риса или картофеля.


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Минтай по-приморски, со свежими помидорами и соком лимона.
 
В данном рецепте используется маринованный папоротник, но он конечно доступен далеко не всем, поэтому я его заменяю на зеленые оливки.
 
Для приготовления вам понадобится:
 
Минтай кусочки - 1000 г, лук репчатый - 200 г, помидоры свежие - 300 г, сельдерей стебли - 150 г, петрушка зелень - 20 г, оливки - 40 г, сок лимона 40 мл, соль и перец по вкусу, масло растительное - 60 мл, цедра лимона - 5 г, прованские травы - 5 г.
 
Кусочки рыбы посолить и поперчить по вкусу, лук нарезать четверть кольцами, сельдерей мелким кубиком, зелень петрушки и маслины мелко порубить. 
 
С помидоров удалить кожицу и порезать их небольшим кубиком. 
 
На растительном масле обжарить лук до мягкости, добавить сельдерей и обжаривать еще минут 5 - 7. 
 
Добавить в сковороду помидоры, довести массу до кипения и протомить на небольшом огне десять минут. 
 
Затем выложить в сковороду кусочки рыбы, добавить лимонный сок и лимонную цедру, протушить рыбу под крышкой около 3 минут, перевернуть кусочки рыбы, добавить оливки и зелень петрушки, посыпать прованскими травами и тушь на небольшом огне еще минут 5. 
 
Затем снять сковороду с огня и не открывая крышки дать настояться блюду около 10 минут.
 
Подавать с чиабаттой или с чесночным багетом.



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Про минтай.
 
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Потом я узнала, почему у мякоти минтая такой приятный сладковато-креветочный вкус. Оказалось что минтай питается в основном планктонными рачками и крилем, который кстати придает приятный розоватый оттенок рыбьей коже, ведь некоторые разновидности морских рачков окрашены в яркий красный цвет.
 
Живет минтай в толще морской воды на глубине 500 - 700 метров, при довольно низких температурах, от 2 до 9 º С. 
 
Этот фактор оказался очень удачным для здоровья рыбного поголовья. Во время аварии на Фукусиме, температура прибрежных вод поднялась до 20 º С, в результате минтай просто ушел из этих мест, чего не скажешь о скумбрии, ей по нраву более теплая вода.
 
Минтай источник полезных микроэлементов, ценного белка и легкоусваиваемых аминокислот, и конечно так необходимого нам йода, поэтому включаем его в рацион, тем более что по цене он вполне доступен.
 
Кстати, минтай близкий родственник трески, но на мой вкус минтай гораздо нежней и ароматней. Самое главное, минтай рыба абсолютно природного происхождения, и в ней вы не встретите нежелательных антибиотиков или гмо, и в отличие от того же тунца, минтай не накапливает ртуть.
 
Если вы съедите 200 г минтая, то получите суточную норму витамина В12, микроэлемент селен и Омега 3.
 
Очень полезна печень минтая, в ней гораздо больше Омега 3, чем в печени трески, поэтому непотрошенного минтая встретить в замороженном виде практически невозможно, печень минтая используют для производства рыбьего жира или консервов.
 
Как выбрать качественный минтай.
 
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Покупая минтай в Московских магазинах я выработала несколько правил для покупки качественной рыбы:
 
1. Покупаю только в проверенных магазинах, никогда не беру рыбу в тех местах, где могут быть нарушены условия хранения. Так как мякоть минтая очень нежная, любая резкая смена температуры может вызвать прогоркание жиров, в итоге минтай начинает реально и довольно-таки сильно горчить, особенно брюшко рыбы.
 
2. Внимательно смотрю на внешний вид рыбки, если имеется желтоватый или серо-желтый оттенок, такую рыбу не беру, скорей всего она испорчена. Правильный цвет минтая жемчужно-серый, или светло-серый с зеленовато-голубым или розоватым оттенком.
 
3. Покупаю цельные тушки, не беру филе или стейки. Филе конечно можно покупать, но филе правильного качества будет стоить как рыба самых элитных сортов, а стейки из минтая по цене семги, это на мой взгляд совершенно неразумная трата денег, хотя кому как)
 
4. Конечно смотрю сколько на рыбинах глазури, за воду платить совсем не хочется.

А вы любите минтай?

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
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