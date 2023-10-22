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Шикарный яблочный пирог "Дары осени" вместо надоевшей "Шарлотки"!

Воскресенье, 22 Октября 2023 г. 08:07 + в цитатник

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Бесподобный "Осенний" Яблочный пирог: одного противня, обычно нам мало. В нем все в меру и сахар и кислинка, а особую изюминку дает добавление грецких орехов.
 
 
Рецепт:
 
яблоки - 5шт (500 - 800 г)
грецкие орехи - 50г
яйца - 2шт
сахар - 180г (1ст)
ванилин - 1 г
сметана - 200 г
мука - 1ст (120г)
разрыхлитель - 1ч.л.
соль - 1/3ч.л.
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
Итак, в миске венчиком взбиваем 180 грамм сахара и 2 яйца, теперь добавим 200 грамм сметаны и ванилин, еще раз перемешаем. Добавляем стакан муки по весу 120 грамм и 1ч.л разрыхлителя, все перемешиваем, тесто готово. Яблок я беру обычно 5 больших, у меня сегодня больше, так как они мелкие домашние. И обязательно яблоки должны быть кислыми, или хотя бы кисло-сладкими. Убираем серединку, по желанию яблоки очистим, я сегодня не чистила, режем на кусочки.
 
Берем подходящую форму у меня внутренние размеры формы 30*18
Смазываем маслом, наливаем половину теста, кладем яблоки. 50 грамм грецких орех порубим ножом, я заранее их подсушила в духовке. Распределяем на яблоки и заливаем оставшимся тестом. 
 
Ставим в духовку и выпекаем при 180 градусах 35-40 минут, до готовности, готовность можно проверить деревянной шпажкой. Вынимаем из духовки, даем немного остыть, обязательно присыпаем сахарной пудрой.

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Буду рада, если Вам пригодится этот рецепт.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 5 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 22 Октября 2023 г. 09:10 (ссылка)
Спасибо.
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