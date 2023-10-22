Бесподобный "Осенний" Яблочный пирог: одного противня, обычно нам мало. В нем все в меру и сахар и кислинка, а особую изюминку дает добавление грецких орехов.

Рецепт:

яблоки - 5шт (500 - 800 г)

грецкие орехи - 50г

яйца - 2шт

сахар - 180г (1ст)

ванилин - 1 г

сметана - 200 г

мука - 1ст (120г)

разрыхлитель - 1ч.л.

соль - 1/3ч.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Итак, в миске венчиком взбиваем 180 грамм сахара и 2 яйца, теперь добавим 200 грамм сметаны и ванилин, еще раз перемешаем. Добавляем стакан муки по весу 120 грамм и 1ч.л разрыхлителя, все перемешиваем, тесто готово. Яблок я беру обычно 5 больших, у меня сегодня больше, так как они мелкие домашние. И обязательно яблоки должны быть кислыми, или хотя бы кисло-сладкими. Убираем серединку, по желанию яблоки очистим, я сегодня не чистила, режем на кусочки.

Берем подходящую форму у меня внутренние размеры формы 30*18

Смазываем маслом, наливаем половину теста, кладем яблоки. 50 грамм грецких орех порубим ножом, я заранее их подсушила в духовке. Распределяем на яблоки и заливаем оставшимся тестом.

Ставим в духовку и выпекаем при 180 градусах 35-40 минут, до готовности, готовность можно проверить деревянной шпажкой. Вынимаем из духовки, даем немного остыть, обязательно присыпаем сахарной пудрой.











Буду рада, если Вам пригодится этот рецепт.