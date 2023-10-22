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Шикарный яблочный пирог "Дары осени" вместо надоевшей "Шарлотки"!
Буду рада, если Вам пригодится этот рецепт.
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|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
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