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Малосоленая мойва в очень вкусном маринаде в домашних условиях - нежная и ароматная!

Понедельник, 16 Октября 2023 г. 08:08 + в цитатник

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Если Вы любите солёную мойву или кильку и покупаете в магазине пресервы, то бишь солёную рыбу без термической обработки, то этот рецепт навсегда отвернёт Вас от покупки пресервов в магазине. Гарантирую.
 
Чаще всего я так готовлю мойву. Если встречается в магазине приличная замороженная мойва, то покупаю всегда и для жарки-запекания, и обязательно чтобы осталось на "засолить".
 
Рыба, приготовленная таким образом, получается малосолёной, очень нежной, тающей во рту. Остановиться на одной рыбке ещё никому не удавалось, а готовится она быстро и просто.
 
Ингредиенты:
 
15-17 штук мойвы 
 
4-5 зубчиков чеснока
 
1/2 лимона
 
1,5 ч. л. соли
 
1 ч. л. сахара
 
1 пучок любой зелени по вкусу (я предпочитаю петрушку)
 
1/2 ст. л. яблочного уксуса
 
растительное масло для заливки
 
Рыбу мою, срезаю плавники и удаляю голову. Потрошу, счищаю чёрную плёнку (рыба будет горчить, если её не удалить) и ещё раз промываю. Удалять или не удалять голову и плавники — только Ваше решение.
 
Подготовленную рыбу помещаю в ёмкость с крышкой. Мелко нарезаю чеснок и добавляю к рыбе. Из лимона выжимаю сок прямо в ёмкость, а шкурку лимона мелко нарезаю и тоже отправляю к рыбке.
 
Соль и сахар перемешиваю и добавляю к рыбе. Вливаю в ёмкость уксус. Петрушку нарезаю мелко. Можно добавлять и укроп, и сельдерей, и кинзу. Вкусно будет с любой зеленью. 
 
Аккуратно перемешиваю рыбу и маринад. Оставляю постоять минут на 20-30. Ещё раз перемешиваю и заливаю маслом так, чтобы закрыть верхний слой рыбы. Масло тоже можно брать любое по вкусу (оливковое, подсолнечное, тыквенное, масло виноградных косточек и т. д.).
 
Фоторецепт приготовления мойвы в домашних условиях:

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Накрываю ёмкость крышкой и убираю в холодильник. Рыба будет готова через 24-30 часов. Я маринад с зеленью и кусочками лимонных шкурок подаю м мисочке отдельно. Очень вкусно макать в эту заливку свежим хлебом.
 
Попробуйте приготовить. Это очень просто и вкусно.
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 16 Октября 2023 г. 18:05 (ссылка)
БлагоДарю.
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Radeia   обратиться по имени Вторник, 17 Октября 2023 г. 09:41 (ссылка)
Благодарю за интересный рецепт!
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