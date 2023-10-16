Если Вы любите солёную мойву или кильку и покупаете в магазине пресервы, то бишь солёную рыбу без термической обработки, то этот рецепт навсегда отвернёт Вас от покупки пресервов в магазине. Гарантирую.

Чаще всего я так готовлю мойву. Если встречается в магазине приличная замороженная мойва, то покупаю всегда и для жарки-запекания, и обязательно чтобы осталось на "засолить".

Рыба, приготовленная таким образом, получается малосолёной, очень нежной, тающей во рту. Остановиться на одной рыбке ещё никому не удавалось, а готовится она быстро и просто.

Ингредиенты:

15-17 штук мойвы

4-5 зубчиков чеснока

1/2 лимона

1,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 пучок любой зелени по вкусу (я предпочитаю петрушку)

1/2 ст. л. яблочного уксуса

растительное масло для заливки

Рыбу мою, срезаю плавники и удаляю голову. Потрошу, счищаю чёрную плёнку (рыба будет горчить, если её не удалить) и ещё раз промываю. Удалять или не удалять голову и плавники — только Ваше решение.

Подготовленную рыбу помещаю в ёмкость с крышкой. Мелко нарезаю чеснок и добавляю к рыбе. Из лимона выжимаю сок прямо в ёмкость, а шкурку лимона мелко нарезаю и тоже отправляю к рыбке.

Соль и сахар перемешиваю и добавляю к рыбе. Вливаю в ёмкость уксус. Петрушку нарезаю мелко. Можно добавлять и укроп, и сельдерей, и кинзу. Вкусно будет с любой зеленью.

Аккуратно перемешиваю рыбу и маринад. Оставляю постоять минут на 20-30. Ещё раз перемешиваю и заливаю маслом так, чтобы закрыть верхний слой рыбы. Масло тоже можно брать любое по вкусу (оливковое, подсолнечное, тыквенное, масло виноградных косточек и т. д.).

Фоторецепт приготовления мойвы в домашних условиях:

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Накрываю ёмкость крышкой и убираю в холодильник. Рыба будет готова через 24-30 часов. Я маринад с зеленью и кусочками лимонных шкурок подаю м мисочке отдельно. Очень вкусно макать в эту заливку свежим хлебом.

Попробуйте приготовить. Это очень просто и вкусно.