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Хрустящая цветная капуста или брокколи в духовке - вкуснейший полезный рецепт для вашего здоровья!

Вторник, 03 Октября 2023 г. 08:08 + в цитатник

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Вкусная, полезная цветная капуста или брокколи в ароматной хрустящей панировке, приготовленная в духовке. Эту горячую овощную закуску легко приготовить даже начинающему кулинару. Цветная капуста и брокколи не дают много сока и поэтому долго остаются хрустящими, что делает их идеальным блюдом. Сегодня готовлю цветную капуста, но по данному рецепту можно готовить и брокколи.

Ингредиенты для «Хрустящая цветная капуста или Брокколи в духовке»:
 
Капуста цветная  — 700 г 
Яйцо куриное  — 3 шт 
Мука пшеничная  / Мука  — 60 г 
Сухари панировочные  / Панировка  — 80 г 
Сыр твердый  — 40 г 
Орегано  — 1 ч. л. 
Порошок чесночный  — 1 ч. л. 
Перец белый  —  по вкусу 
Паприка сладкая  — 1 ч. л. 
Соль  —  по вкусу 
Перец чили  —  по вкусу

 

Рецепт «Хрустящая цветная капуста или Брокколи»:
 
Цветную капусту вымыть и разобрать на небольшие соцветия
 
В отдельной миске смешать панировочные сухари, соль, паприку, орегано, белый перец, перец чили, порошок чеснока и сыр твёрдый, натёртый на мелкой тёрке.
 
К цветной капусте добавить муку, перемешать.  В отдельную миску разбить яйца, посолить по вкусу.
 
Берём капусту, обмакиваем со всех сторон в яйце, потом в панировочной смеси и выкладываем на противень. Я использовала антипригарный коврик, также можно взять пергаментную бумагу, смазанную маслом.  Ставим выпекаться в духовку, разогретую до температуры 210-220 гр.
 
Время выпекания примерно 20-30 минут. Капуста получается хрустящая сверху за счёт панировки и мягкая внутри.
 
Эту пикантную цветную капусту можно подавать с любым соусом по вашему вкусу. 
 
Я сделала такой: смешала сметану, чеснок, укроп, добавила чуть-чуть майонеза. 

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 Капуста получается очень вкусная, пикантная и полезная, так как приготовлена она без масла и запекается в духовке.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда для здоровья,красоты и похудения
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