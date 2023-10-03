Вкусная, полезная цветная капуста или брокколи в ароматной хрустящей панировке, приготовленная в духовке. Эту горячую овощную закуску легко приготовить даже начинающему кулинару. Цветная капуста и брокколи не дают много сока и поэтому долго остаются хрустящими, что делает их идеальным блюдом. Сегодня готовлю цветную капуста, но по данному рецепту можно готовить и брокколи.

Ингредиенты для «Хрустящая цветная капуста или Брокколи в духовке»:

Капуста цветная — 700 г

Яйцо куриное — 3 шт

Мука пшеничная / Мука — 60 г

Сухари панировочные / Панировка — 80 г

Сыр твердый — 40 г

Орегано — 1 ч. л.

Порошок чесночный — 1 ч. л.

Перец белый — по вкусу

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец чили — по вкусу

Рецепт «Хрустящая цветная капуста или Брокколи»: Цветную капусту вымыть и разобрать на небольшие соцветия В отдельной миске смешать панировочные сухари, соль, паприку, орегано, белый перец, перец чили, порошок чеснока и сыр твёрдый, натёртый на мелкой тёрке. К цветной капусте добавить муку, перемешать. В отдельную миску разбить яйца, посолить по вкусу. Берём капусту, обмакиваем со всех сторон в яйце, потом в панировочной смеси и выкладываем на противень. Я использовала антипригарный коврик, также можно взять пергаментную бумагу, смазанную маслом. Ставим выпекаться в духовку, разогретую до температуры 210-220 гр. Время выпекания примерно 20-30 минут. Капуста получается хрустящая сверху за счёт панировки и мягкая внутри. Эту пикантную цветную капусту можно подавать с любым соусом по вашему вкусу. Я сделала такой: смешала сметану, чеснок, укроп, добавила чуть-чуть майонеза.

























