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Хрустящая цветная капуста или брокколи в духовке - вкуснейший полезный рецепт для вашего здоровья!
Вкусная, полезная цветная капуста или брокколи в ароматной хрустящей панировке, приготовленная в духовке. Эту горячую овощную закуску легко приготовить даже начинающему кулинару. Цветная капуста и брокколи не дают много сока и поэтому долго остаются хрустящими, что делает их идеальным блюдом. Сегодня готовлю цветную капуста, но по данному рецепту можно готовить и брокколи.
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда для здоровья,красоты и похудения
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