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Гречаники (котлеты из гречки) - готовлю с двумя секретными ингредиентами, которые делают их сочными и очень вкусными!

Понедельник, 02 Октября 2023 г. 08:09 + в цитатник

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В нашей семье очень любят эти украинские котлеты из гречневой крупы. Гречка всегда есть дома, а готовить такое блюдо – одно удовольствие. Но чтобы гречаники стали еще вкуснее, я добавляю к ним два секретных ингредиента и никому не говорю. А муж удивляется, почему гречка такая сытная.
 
Гречаники - блюдо украинской кухни
 
 
Рецепт:
 
- 200 г гречневой крупы
 
- 500 мл воды
 
- 2 яйца
 
- 1 ч.л. соли
 
- 1/2 ч.л перца
 
- луковица (мелко нарезанная)
 
- морковка (натертая на мелкой терке)
 
- 100 г картофеля (натертого на мелкой терке)
 
- 300 фарша из индейки
 
- мука
 
- растительное масло
 
- луковица (нарезанная полукольцами)
 
- 2 зубчика чеснока
 
- 100 г томатной пасты
 
- 250 мл горячей воды
 
- 1/3 ч.л. соли
 
Как готовить:
 
В небольшую кастрюльку всыпаю 200 граммов гречневой крупы.
 
Полезный совет:
 
Продвинутые хозяйки перед варкой обжаривают гречку на раскаленной сухой сковородке в течение 3-4 минут. Обжаренная гречка становится более ароматной и вкусной. А еще уменьшается время варки
 
Заливаю двумя стаканами воды и варю под крышкой до готовности.
 
Вливаю 500 мл воды
 
Сваренную гречку немного остужаю и перекладываю в миску. И разбиваю туда 2 яичка.
 
И добавляю специи – соль и черный молотый перец.
 
Взбиваю гречку с яйцами блендером до кашеобразной субстанции.
 
Репчатый лук, нарезанный на мелкие кубики, обжариваю на растительном масле до полупрозрачности.
 
Затем добавляю натертую на мелкой терке морковку. И жарю овощи до мягкости.
 
Перекладываю зажарку в миску с гречкой. А теперь добавляю первый секретные ингредиенты.
 
Это натертый на мелкой терке и отжатый от сока картофель.
 
Второй секретный ингредиент это пропущенное через мясорубку филе индейки.
 
Добавляю всего 300 граммов фарша, а котлет получится целая гора!
 
Всё хорошо перемешиваю. Сперва ложкой, а затем уже руками.
 
Лайфхак:
 
Перед тем, как лепить котлеты из гречки, смочите руки холодной водой. Так котлетки будут меньше прилипать к рукам
 
Смачиваю руки водой
 
И леплю из гречневой массы котлетки круглой формы. 
 
Мокрыми руками лепить легко и просто
 
Котлетки обваливаю в муке со всех сторон.
 
Мука поможет создать хрустящую корочку
 
А затем обжариваю на хорошо разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.
 
Выглядят очень аппетитными. Но пока еще не готово.
 
Очень вкусно!
 
Выкладываю на тарелку. Пока гречаники еще не готовы.
 
В кастрюльке с толстыми стенками и дном обжариваю репчатый лук, нарезанный на полукольца. Добавляю измельченный чеснок.
 
И 100 граммов томатной пасты. Обжариваю пасту в течение одной минуты.
 
Затем вливаю стакан (250 мл) горячей воды и добавляю немного соли.
 
Выкладываю гречаники в кастрюлю с соусом, накрываю крышкой и тушу на медленном огне 15 минут.
 
Накрываю крышкой и тушу 15 минут
 
Подаю котлетки с томатным соусом и посыпаю нарезанной петрушкой.

Фоторецепт приготовления котлет из гречки (гречанчики): 

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Простые, но такие вкусные котлеты из гречки готовы! За уши не оттащишь так вкусно!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 12 раз
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 03 Октября 2023 г. 10:20 (ссылка)
БлагоДарю.
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