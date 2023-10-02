В нашей семье очень любят эти украинские котлеты из гречневой крупы. Гречка всегда есть дома, а готовить такое блюдо – одно удовольствие. Но чтобы гречаники стали еще вкуснее, я добавляю к ним два секретных ингредиента и никому не говорю. А муж удивляется, почему гречка такая сытная.

Гречаники - блюдо украинской кухни

Рецепт: - 200 г гречневой крупы - 500 мл воды - 2 яйца - 1 ч.л. соли - 1/2 ч.л перца - луковица (мелко нарезанная) - морковка (натертая на мелкой терке) - 100 г картофеля (натертого на мелкой терке) - 300 фарша из индейки - мука - растительное масло - луковица (нарезанная полукольцами) - 2 зубчика чеснока - 100 г томатной пасты - 250 мл горячей воды - 1/3 ч.л. соли

Как готовить:

В небольшую кастрюльку всыпаю 200 граммов гречневой крупы.

Полезный совет:

Продвинутые хозяйки перед варкой обжаривают гречку на раскаленной сухой сковородке в течение 3-4 минут . Обжаренная гречка становится более ароматной и вкусной. А еще уменьшается время варки

Заливаю двумя стаканами воды и варю под крышкой до готовности.

Вливаю 500 мл воды

Сваренную гречку немного остужаю и перекладываю в миску. И разбиваю туда 2 яичка.

И добавляю специи – соль и черный молотый перец.

Взбиваю гречку с яйцами блендером до кашеобразной субстанции.

Репчатый лук, нарезанный на мелкие кубики, обжариваю на растительном масле до полупрозрачности.

Затем добавляю натертую на мелкой терке морковку. И жарю овощи до мягкости.

Перекладываю зажарку в миску с гречкой. А теперь добавляю первый секретные ингредиенты.

Это натертый на мелкой терке и отжатый от сока картофель.

Второй секретный ингредиент – это пропущенное через мясорубку филе индейки.

Добавляю всего 300 граммов фарша, а котлет получится целая гора!

Всё хорошо перемешиваю. Сперва ложкой, а затем уже руками.

Лайфхак:

Перед тем, как лепить котлеты из гречки, смочите руки холодной водой. Так котлетки будут меньше прилипать к рукам

Смачиваю руки водой

И леплю из гречневой массы котлетки круглой формы.

Мокрыми руками лепить легко и просто

Котлетки обваливаю в муке со всех сторон.

Мука поможет создать хрустящую корочку

А затем обжариваю на хорошо разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Выглядят очень аппетитными. Но пока еще не готово. Очень вкусно! Выкладываю на тарелку. Пока гречаники еще не готовы. В кастрюльке с толстыми стенками и дном обжариваю репчатый лук, нарезанный на полукольца. Добавляю измельченный чеснок. И 100 граммов томатной пасты. Обжариваю пасту в течение одной минуты. Затем вливаю стакан (250 мл) горячей воды и добавляю немного соли. Выкладываю гречаники в кастрюлю с соусом, накрываю крышкой и тушу на медленном огне 15 минут. Накрываю крышкой и тушу 15 минут Подаю котлетки с томатным соусом и посыпаю нарезанной петрушкой.

Фоторецепт приготовления котлет из гречки (гречанчики):

































































Простые, но такие вкусные котлеты из гречки готовы! За уши не оттащишь так вкусно!