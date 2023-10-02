В нашей семье очень любят эти украинские котлеты из гречневой крупы. Гречка всегда есть дома, а готовить такое блюдо – одно удовольствие. Но чтобы гречаники стали еще вкуснее, я добавляю к ним два секретных ингредиента и никому не говорю. А муж удивляется, почему гречка такая сытная.
Гречаники - блюдо украинской кухни
Рецепт:
- 200 г гречневой крупы
- 500 мл воды
- 2 яйца
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л перца
- луковица (мелко нарезанная)
- морковка (натертая на мелкой терке)
- 100 г картофеля (натертого на мелкой терке)
- 300 фарша из индейки
- мука
- растительное масло
- луковица (нарезанная полукольцами)
- 2 зубчика чеснока
- 100 г томатной пасты
- 250 мл горячей воды
- 1/3 ч.л. соли
Как готовить:
В небольшую кастрюльку всыпаю 200 граммов гречневой крупы.
Полезный совет:
Продвинутые хозяйки перед варкой обжаривают гречку на раскаленной сухой сковородке в течение 3-4 минут. Обжаренная гречка становится более ароматной и вкусной. А еще уменьшается время варки
Заливаю двумя стаканами воды и варю под крышкой до готовности.
Вливаю 500 мл воды
Сваренную гречку немного остужаю и перекладываю в миску. И разбиваю туда 2 яичка.
И добавляю специи – соль и черный молотый перец.
Взбиваю гречку с яйцами блендером до кашеобразной субстанции.
Репчатый лук, нарезанный на мелкие кубики, обжариваю на растительном масле до полупрозрачности.
Затем добавляю натертую на мелкой терке морковку. И жарю овощи до мягкости.
Перекладываю зажарку в миску с гречкой. А теперь добавляю первый секретные ингредиенты.
Это натертый на мелкой терке и отжатый от сока картофель.
Второй секретный ингредиент – это пропущенное через мясорубку филе индейки.
Добавляю всего 300 граммов фарша, а котлет получится целая гора!
Всё хорошо перемешиваю. Сперва ложкой, а затем уже руками.
Лайфхак:
Перед тем, как лепить котлеты из гречки, смочите руки холодной водой. Так котлетки будут меньше прилипать к рукам
Смачиваю руки водой
И леплю из гречневой массы котлетки круглой формы.
Мокрыми руками лепить легко и просто
Котлетки обваливаю в муке со всех сторон.
Мука поможет создать хрустящую корочку
А затем обжариваю на хорошо разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.
Выглядят очень аппетитными. Но пока еще не готово.
Очень вкусно!
Выкладываю на тарелку. Пока гречаники еще не готовы.
В кастрюльке с толстыми стенками и дном обжариваю репчатый лук, нарезанный на полукольца. Добавляю измельченный чеснок.
И 100 граммов томатной пасты. Обжариваю пасту в течение одной минуты.
Затем вливаю стакан (250 мл) горячей воды и добавляю немного соли.
Выкладываю гречаники в кастрюлю с соусом, накрываю крышкой и тушу на медленном огне 15 минут.
Накрываю крышкой и тушу 15 минут
Подаю котлетки с томатным соусом и посыпаю нарезанной петрушкой.
Фоторецепт приготовления котлет из гречки (гречанчики):
Простые, но такие вкусные котлеты из гречки готовы! За уши не оттащишь так вкусно!