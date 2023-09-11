Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)
Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве Во ..."Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)
"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра ...Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)
Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)
Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... Одуван домашний ...
|
Так минтай никто не готовит, а зря! Рецепт -для тех, кто любит не только вкусно, но и полезно!
Фоторецепт приготовления минтая:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вот такое у нас чудесное блюдо. Выглядит прекрасно, хоть гостям подавай. А вкусно как! Рыбка румяная и сочная. Запеченные овощи - объедение. Сочетание не только вкусное, но и полезное, ведь всё это без жарки.
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]