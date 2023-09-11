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Так минтай никто не готовит, а зря! Рецепт -для тех, кто любит не только вкусно, но и полезно!

Понедельник, 11 Сентября 2023 г. 08:05 + в цитатник

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Так минтай практически никто не готовит. Принято считать, что жареный лучше всего. А мы нашли другой способ, не менее вкусный без жарки. Сочетаем минтай с овощами, готовим всё вместе и одновременно. Показываем замечательный рецепт в духовке. Особенно понравится тем, кто любит поесть не только вкусно, но и полезно. 
 
 
Ингредиенты:
 
Минтай - 600 гр (вес чищеной рыбы без головы)
Томатная паста - 1 ст.л.
Сметана 15% - 1 ст.л.
Сладкая паприка - 1 ч.л.
Ароматные травы - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
 
овощи
 
Кабачки - 350 гр
Болгарский перец - 170 гр
Помидоры - 200 гр
Чеснок - 6 зубчиков
Ароматные травы - 1 ч.л.
Соль - по вкусу
 
дополнительно
 
Лимон - 1/2 шт. (сок)
Растительное масло - 4 ст.л.
Укроп - по вкусу
 
 
Как приготовит вкусный и полезный минтай:
 
Минтай чистим, моем и отрезаем хвостики. Плавники мы не трогаем, оставляем с ними. Так из готовой рыбы легче вынимать плавниковые кости. Но если такой способ не нравится, то можно сделать как привычнее.
 
Далее делаем косые и довольно глубокие надрезы с обеих сторон.
 
Готовим обмазку. Смешиваем томатную пасту, сметану, паприку, ароматные травы, соль и перец. Тщательно смазываем рыбу, чтобы соус попал во все надрезы и равномерно покрыл всю поверхность.
 
Подготавливаем овощи. У нас в рецепте кабачки, болгарский перец, помидоры и целые зубчики чеснока.
 
Выкладываем рыбу и все овощи на противень, покрытый пергаментной бумагой. Бумагу берем с пропиткой, которая не мокнет и не рвется.
 
Солим и посыпаем овощи ароматными травами прямо на противне. Затем всё сбрызгиваем растительным маслом
 
Отправляем в заранее разогретую духовку и запекаем 25 минут при 200 С.
 
Готовое блюдо посыпаем свежим укропом, а рыбу обязательно поливаем соком лимона.

Фоторецепт приготовления минтая:

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Вот такое у нас чудесное блюдо. Выглядит прекрасно, хоть гостям подавай. А вкусно как! Рыбка румяная и сочная. Запеченные овощи - объедение. Сочетание не только вкусное, но и полезное, ведь всё это без жарки.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 11 Сентября 2023 г. 16:08 (ссылка)
Успешной недели!
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