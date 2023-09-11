Так минтай практически никто не готовит. Принято считать, что жареный лучше всего. А мы нашли другой способ, не менее вкусный без жарки. Сочетаем минтай с овощами, готовим всё вместе и одновременно. Показываем замечательный рецепт в духовке. Особенно понравится тем, кто любит поесть не только вкусно, но и полезно.

Ингредиенты: Минтай - 600 гр (вес чищеной рыбы без головы) Томатная паста - 1 ст.л. Сметана 15% - 1 ст.л. Сладкая паприка - 1 ч.л. Ароматные травы - по вкусу Соль, перец - по вкусу овощи Кабачки - 350 гр Болгарский перец - 170 гр Помидоры - 200 гр Чеснок - 6 зубчиков Ароматные травы - 1 ч.л. Соль - по вкусу дополнительно Лимон - 1/2 шт. (сок) Растительное масло - 4 ст.л. Укроп - по вкусу

Как приготовит вкусный и полезный минтай:

Минтай чистим, моем и отрезаем хвостики. Плавники мы не трогаем, оставляем с ними. Так из готовой рыбы легче вынимать плавниковые кости. Но если такой способ не нравится, то можно сделать как привычнее.

Далее делаем косые и довольно глубокие надрезы с обеих сторон.

Готовим обмазку. Смешиваем томатную пасту, сметану, паприку, ароматные травы, соль и перец. Тщательно смазываем рыбу, чтобы соус попал во все надрезы и равномерно покрыл всю поверхность.

Подготавливаем овощи. У нас в рецепте кабачки, болгарский перец, помидоры и целые зубчики чеснока.

Выкладываем рыбу и все овощи на противень, покрытый пергаментной бумагой. Бумагу берем с пропиткой, которая не мокнет и не рвется.

Солим и посыпаем овощи ароматными травами прямо на противне. Затем всё сбрызгиваем растительным маслом

Отправляем в заранее разогретую духовку и запекаем 25 минут при 200 С.

Готовое блюдо посыпаем свежим укропом, а рыбу обязательно поливаем соком лимона.

Фоторецепт приготовления минтая:



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Вот такое у нас чудесное блюдо. Выглядит прекрасно, хоть гостям подавай. А вкусно как! Рыбка румяная и сочная. Запеченные овощи - объедение. Сочетание не только вкусное, но и полезное, ведь всё это без жарки.