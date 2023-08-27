Сегодня делюсь информацией о важности включения кукурузной каши в рацион тех, кому за 55.

Она те только очень вкусная, если правильно приготовить. Исследования показывают, что кукурузная каша – исключительно полезное блюдо. В ней сосредоточено идеальное сочетание питательных веществ, которые придают ей поистине мощные свойства в борьбе с возрастными изменениями.

Итак, чем же она так полезна.

Рекордсмен среди круп по содержанию пищевых волокон

Кукурузная каша – источник пищевых волокон (нерастворимой клетчатки), которые улучшают состояние микробиома – кишечной микрофлоры. Недавние исследования обнаружили непосредственную связь между состоянием микробиома и здоровьем головного мозга.

Кроме того пищевые волокна облегчают перистальтику желудочно-кишечного тракта, предотвращая запоры, часто беспокоящие пожилых людей. Важно и то, что пищевые волокна необходимы для поддержания здоровья печени.

При этом кукуруза в большом количестве содержит и растворимую клетчатку, которая в кишечнике превращается в гелеобразное вещество, способствующее нормализации работы кишечника, предотвращению спазмов, вздутия живота и метеоризма. Не менее важно, что клетчатка создает ощущение сытости, способствуя снижению потребления калорий и поддерживая здоровый обмен веществ.

Поддержка здоровья глаз

А вы знали, что глаза – часть мозга, его зрительные датчики, которые имеют с мозгом непосредственную связь.

Кукурузные зерна богаты витамином А, в которых нуждаются органы зрения.

Кроме того, кукурузная каша – отличный источник лютеина, важного компонента для профилактики возрастной дегенерации глазных тканей и замедления ухудшения зрения. При этом лютеин благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, предотвращая её старение и медленное дегенеративное изменение.

К тому же, кукуруза богата зеаксантином, желтым пигментом, который выступает как защитный щит, препятствующий преждевременному старению тканей организма.

Кладезь витаминов группы В

На днях на канале вышла статья о важности введения в рацион зрелых и пожилых людей витаминов группы В – при их дефиците серьезно страдает обмен веществ, а с ними и важные органы, и в первую очередь мозг и центральная нервная система.

Помимо богатства витаминами и минералами, кукуруза содержит важный компонент - фолат, который является одной из форм витамина В9. Этот элемент существенно влияет на здоровье нервной системы, улучшает кровоснабжение головного мозга и защищает сосуды от старения и деградации. Это играет ключевую роль в сохранении когнитивных функций, памяти и координации движений.

Также, кукуруза является ценным источником витамина В1, или тиамина, который способствует здоровью как мозга, так и сердечно-сосудистой системы.

Как правильно приготовить кукурузную кашу

Есть множество способов приготовления этого блюда – на воле, на молоке, с овощами, мясом, орехами, фруктами. Одним из полезнейших и очень вкусных способов является кукурузная каша с тыквой и на молоке, приготовленная в духовке. Для блюда можно использовать керамическую или стеклянную посуду. Тыква нарезается кубиками или натирается на крупной терке. Можно добавить немного меда, а в конце приготовления – щепотку мускатного ореха.

Включите кукурузную кашу в рацион, и тем самым вы сможете улучшить здоровье вашего мозга. и наслаждаться более долгой и здоровой жизнью.

Не забудьте проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом, чтобы извлечь максимальную пользу из этого продукта перед его введением в питание.

Всем крепкого здоровья и бодрости духа! Если статья была вам полезна, ставьте лайк, пишите комментарии и делитесь в соцсетях. Погружайтесь в мир ЗОЖ и получайте больше полезной информации!