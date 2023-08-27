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Супер-полезная каша для мозга после 50-лет!

Воскресенье, 27 Августа 2023 г. 08:02 + в цитатник
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Сегодня делюсь информацией о важности включения кукурузной каши в рацион тех, кому за 55.
 
Она те только очень вкусная, если правильно приготовить. Исследования показывают, что кукурузная каша – исключительно полезное блюдо. В ней сосредоточено идеальное сочетание питательных веществ, которые придают ей поистине мощные свойства в борьбе с возрастными изменениями.
 
 
Итак, чем же она так полезна.
 
Рекордсмен среди круп по содержанию пищевых волокон
 
Кукурузная каша – источник пищевых волокон (нерастворимой клетчатки), которые улучшают состояние микробиома – кишечной микрофлоры. Недавние исследования обнаружили непосредственную связь между состоянием микробиома и здоровьем головного мозга.
 
Кроме того пищевые волокна облегчают перистальтику желудочно-кишечного тракта, предотвращая запоры, часто беспокоящие пожилых людей. Важно и то, что пищевые волокна необходимы для поддержания здоровья печени.
 
При этом кукуруза в большом количестве содержит и растворимую клетчатку, которая в кишечнике превращается в гелеобразное вещество, способствующее нормализации работы кишечника, предотвращению спазмов, вздутия живота и метеоризма. Не менее важно, что клетчатка создает ощущение сытости, способствуя снижению потребления калорий и поддерживая здоровый обмен веществ.
 
Поддержка здоровья глаз
 
А вы знали, что глаза – часть мозга, его зрительные датчики, которые имеют с мозгом непосредственную связь.
 
Кукурузные зерна богаты витамином А, в которых нуждаются органы зрения.
 
Кроме того, кукурузная каша – отличный источник лютеина, важного компонента для профилактики возрастной дегенерации глазных тканей и замедления ухудшения зрения. При этом лютеин благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, предотвращая её старение и медленное дегенеративное изменение.
 
К тому же, кукуруза богата зеаксантином, желтым пигментом, который выступает как защитный щит, препятствующий преждевременному старению тканей организма.
 
Кладезь витаминов группы В
 
На днях на канале вышла статья о важности введения в рацион зрелых и пожилых людей витаминов группы В – при их дефиците серьезно страдает обмен веществ, а с ними и важные органы, и в первую очередь мозг и центральная нервная система.
 
Помимо богатства витаминами и минералами, кукуруза содержит важный компонент - фолат, который является одной из форм витамина В9. Этот элемент существенно влияет на здоровье нервной системы, улучшает кровоснабжение головного мозга и защищает сосуды от старения и деградации. Это играет ключевую роль в сохранении когнитивных функций, памяти и координации движений.
 
Также, кукуруза является ценным источником витамина В1, или тиамина, который способствует здоровью как мозга, так и сердечно-сосудистой системы.
 
Как правильно приготовить кукурузную кашу
 
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Есть множество способов приготовления этого блюда – на воле, на молоке, с овощами, мясом, орехами, фруктами. Одним из полезнейших и очень вкусных способов является кукурузная каша с тыквой и на молоке, приготовленная в духовке. Для блюда можно использовать керамическую или стеклянную посуду. Тыква нарезается кубиками или натирается на крупной терке. Можно добавить немного меда, а в конце приготовления – щепотку мускатного ореха.
 
Включите кукурузную кашу в рацион, и тем самым вы сможете улучшить здоровье вашего мозга. и наслаждаться более долгой и здоровой жизнью.
 
Не забудьте проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом, чтобы извлечь максимальную пользу из этого продукта перед его введением в питание.
 
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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда для здоровья,красоты и похудения
ЗДОРОВЬЕ
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Процитировано 2 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 27 Августа 2023 г. 09:41 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Чаус   обратиться по имени Понедельник, 28 Августа 2023 г. 05:07 (ссылка)
Благодарю
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 28 Августа 2023 г. 06:06 (ссылка)
БлагоДарю.
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