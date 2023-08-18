Остренькие и очень ароматные - не устоять. Каждый день - новая порция, и каждый день съедаются без остатка - ну очень вкусно! Крупные ломти красных помидоров в окружении яркой зелени - это аппетитно и эстетично, по-летнему свежо и уместно. Отличная закуска: в сезон ПОМИДОРЫ ПО-КОРЕЙСКИ получаются особенно удачно и не надоедают.

РЕЦЕПТ: помидоры - 1 кг, болгарский перец - 2 шт, острый перец - 1 шт, чеснок - 1 головка (средняя), зелень свежая - пучок, соль - 1 стол. ложка, сахар - 50 г, растительное масло - 50 мл, столовый уксус 9% - 50 мл

КАК ПРИГОТОВИТЬ помидоры по-корейски

Понадобятся спелые помидоры и соус-заливка – через 8 часов можно пробовать, наслаждаться и планировать следующую порцию (побольше). Аромааат – сразу понятно, что это невероятно вкусно.

Если взять ингредиенты по списку, то подойдет 1,5-литровая банка.

Приготовим соус-заливку, благодаря чему помидоры приобретут популярный и многими любимый вкус "по-корейски".

Измельчаем в блендере или прокручиваем в мясорубке: болгарский перец, острый перец, чеснок.

Перемешиваем с нарезанной свежей зеленью, солью, сахаром, растительным маслом и столовым уксусом.

Получается очень ароматная заливка, в которой помидоры будут находиться несколько часов.

Нарезаем помидоры крупными кусками: средние - на две части, а большие плоды - на четыре-шесть частей. Лучше брать мясистые и полностью поспевшие помидоры.

На дно стеклянной банки кладем слой соуса, затем слой помидоров, их снова покрываем соусом. И так заполняем всю банку.

Закрываем плотно винтовой крышкой, затем переворачиваем вверх дном и ставим в холодильник.

Фоторецепт приготовления помидоров по-корейски:



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"Помидоры по-корейски" будут готовы через 8 часов: аппетитно-острые, как любая закуска в подобном стиле.

Достаем банку из холодильника, переворачиваем, открываем. Забираем ломтик помидора и наслаждаемся – приятного аппетита! Не сомневайтесь - вам понравится:)