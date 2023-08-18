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Помидоры по-корейски - будут готовы уже через 8 часов!
Фоторецепт приготовления помидоров по-корейски:
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"Помидоры по-корейски" будут готовы через 8 часов: аппетитно-острые, как любая закуска в подобном стиле.
Достаем банку из холодильника, переворачиваем, открываем. Забираем ломтик помидора и наслаждаемся – приятного аппетита! Не сомневайтесь - вам понравится:)
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Консервация/заготовки
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
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