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Помидоры по-корейски - будут готовы уже через 8 часов!

Пятница, 18 Августа 2023 г. 08:27 + в цитатник

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Остренькие и очень ароматные - не устоять. Каждый день - новая порция, и каждый день съедаются без остатка - ну очень вкусно! Крупные ломти красных помидоров в окружении яркой зелени - это аппетитно и эстетично, по-летнему свежо и уместно. Отличная закуска: в сезон ПОМИДОРЫ ПО-КОРЕЙСКИ получаются особенно удачно и не надоедают.
 
РЕЦЕПТ:
 
помидоры - 1 кг,
болгарский перец - 2 шт,
острый перец - 1 шт,
чеснок - 1 головка (средняя),
зелень свежая - пучок,
соль - 1 стол. ложка,
сахар - 50 г,
растительное масло - 50 мл,
столовый уксус 9% - 50 мл

КАК ПРИГОТОВИТЬ помидоры по-корейски

Понадобятся спелые помидоры и соус-заливка – через 8 часов можно пробовать, наслаждаться и планировать следующую порцию (побольше). Аромааат – сразу понятно, что это невероятно вкусно. 
 
Если взять ингредиенты по списку, то подойдет 1,5-литровая банка.
 
Приготовим соус-заливку, благодаря чему помидоры приобретут популярный и многими любимый вкус "по-корейски".
 
Измельчаем в блендере или прокручиваем в мясорубке: болгарский перец, острый перец, чеснок.
 
Перемешиваем с нарезанной свежей зеленью, солью, сахаром, растительным маслом и столовым уксусом.
 
Получается очень ароматная заливка, в которой помидоры будут находиться несколько часов. 
 
Нарезаем помидоры крупными кусками: средние - на две части, а большие плоды - на четыре-шесть частей. Лучше брать мясистые и полностью поспевшие помидоры.
 
На дно стеклянной банки кладем слой соуса, затем слой помидоров, их снова покрываем соусом. И так заполняем всю банку.
 
Закрываем плотно винтовой крышкой, затем переворачиваем вверх дном и ставим в холодильник.

Фоторецепт приготовления помидоров по-корейски:

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"Помидоры по-корейски" будут готовы через 8 часов: аппетитно-острые, как любая закуска в подобном стиле.

Достаем банку из холодильника, переворачиваем, открываем. Забираем ломтик помидора и наслаждаемся – приятного аппетита! Не сомневайтесь - вам понравится:)

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Консервация/заготовки
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 6 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 18 Августа 2023 г. 09:10 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 19 Августа 2023 г. 08:20 (ссылка)
БлагоДарю!
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