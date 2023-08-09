Аджика - это очень вкусное, аппетитное и полезное дополнение ко многим блюдам. Рецептов ее приготовления великое множество и у каждой хозяйки есть свой полюбившийся, проверенный временем.

А сегодня предлагаю вам еще один замечательный рецепт аджики, без которой не обходится ни один обед или ужин в нашей семье!

Этот рецепт мне достался от свекрови и вот уже более 30 лет я ежегодно готовлю эту аджику для своей семьи!

Список ингредиентов: 2 кг помидоров 2 кг сладкого болгарского перца 400 г острого перца 400 г чеснока 100 г соли 150 г сахара 100 мл 9% уксуса Выход: 4 - 4,2 л аджики

Пошаговый рецепт приготовления Аджики Кобра:

Нам понадобится 2 кг спелых, желательно мясистых помидоров.

Помимо этого, 2 кг красного сладкого перца и по 400 г красного острого перца и чеснока.

Все овощи я взвешиваю в неочищенном виде и после очистки из этого количества продуктов получается 6 банок аджики по 700 мл или чуть больше 4 литров готового продукта.

Даю вам минимальную пропорцию, хотя сама готовлю ее в разы больше!

Для начала займемся чесноком.

Все, кто давно смотрит мои видео, уже хорошо знают этот способ как легко почистить чеснок, а для тех, кто недавно на моем канале показываю еще раз.

Разделяем чеснок на зубчики, заливаем их горячей водой, но такой, чтобы палец терпел и отставляем в сторону минут на 15-20, чтобы шелуха хорошо набухла, а тем временем займемся остальными продуктами.

У помидоров удаляем плодоножку и, если они крупные, разрезаем на такие кусочки, чтобы удобно было крутить на мясорубке.

У острого перца отрезаем только хвостики, семена для этого рецепта я не удаляю, но при желании вы можете это сделать.

Для удобства измельчения перцы разрезаем вдоль на две части.

Сладкий болгарский перец полностью очищаем от плодоножек, семян и перегородок и разрезаем его на несколько частей.

Вот таким образом я подготовила помидоры, сладкий и горький перец, а за это время чеснок отлично настоялся - сливаем с него чуть теплую воду и приступаем к очистке.

После такой водной процедуры чеснок очень легко очищается.

Этот способ хорош, когда надо почистить большое количество чеснока - все, кто делает заготовки на зиму знают, о чем я говорю.

Хорошо, если чеснок крупный, а если мелкий, то чистить его очень муторное занятие, порой не хватает терпения! Кстати, таким же образом можно легко очистить репчатый лук! Очищенный чеснок не забудьте ополоснуть!

Все продукты подготовлены и теперь пропускаем их через мясорубку со средней решеткой.

Конечно, многих может смутить количество острого перца и чеснока, но поверьте мне, уже были такие, кто добавлял всего одну-две перчинки или меньшее количество чеснока, и только когда приготовили точно по рецепту поняли, насколько это вкусно!

Измельчаем продукты сразу в ту посуду, в которой будем варить аджику - для этого количества овощей потребуется кастрюля объемом не менее 4,5 литров, а то и все 5 литров.

Все хорошо перемешиваем, вот такая густая масса получается, если использовать мясистые помидоры.

Устанавливаем кастрюлю на плиту и доводим массу до кипения, периодически помешивая, чтобы она не пригорела.

Я знаю, многие готовят такую аджику сырым способом без варки, убирают ее в холодильник, где постепенно происходит процесс ферментации и после естественного брожения аджика приобретает приятно кислый вкус, но хранить такой продукт следует только в холодильнике!

А я готовлю ее так, чтобы можно было хранить не только в погребе или подвале, но и даже при комнатной температуре.

Тем временем аджика закипела, добавляем в кастрюлю 100 г соли, 150 г сахара и вливаем 100 мл 9% столового уксуса.

Все хорошо перемешиваем, вновь доводим до кипения, убавляем нагрев ниже среднего и, периодически помешивая, кипятим до момента, пока аджика начнет разделяться на густую и жидкую составляющие - густая часть начнет оседать на дно кастрюли, а на поверхности появится прозрачный сок, в этот момент можно ее разливать по банкам.

Процесс варки занимает, как правило, 25-30 минут, не больше.

Разливаем готовую аджику в сухие стерилизованные баночки и закатываем прокипяченными крышками - использовать можно крышки хоть винтовые, хоть под закатку, но не капроновые.

Перед тем, как наливать очередную банку, хорошо перемешайте аджику, иначе она оседает на дно.

Фоторецепт приготовления Аджики Кобра на зиму:



2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





11.





12.





13.





14.





15.





16.





17.





18.





19.





20.





21.





22.





23.



Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что я хоть и готовлю эту аджику ежегодно по одному и тому же рецепту, но каждый раз довожу ее до своего вкуса, поскольку помидоры бывают сладкие или более кислые, то же самое и болгарский перец - бывает очень сладкий, а бывает не очень.

В результате, как я и говорила из этого количества продуктов получилось ровно 6 банок аджики по 700 мл.

Закатанные банки необходимо перевернуть на крышки и оставить в таком положении до полного остывания, укутывать их не надо.

Остывшие баночки можно отправить на хранение, такая аджика отлично переносит комнатную температуру - поставьте ее в кухонный шкаф, кладовку или вынесите на лоджию.

Аджика, приготовленная этим способом, получается красивого ярко-красного цвета, насыщенного вкуса с потрясающим ароматом чеснока и перца.

Приготовленная в сезон из относительно недорогих продуктов, она будем для вас как находка в зимнее время, поскольку готовится довольно просто, быстро, без особых навыков и усилий, а в результате получается настолько аппетитная аджика, что вы захотите ее кушать и с мясом, и с курицей, и с рыбой, а уж как она идеально подходит к пельменям - не передать словами, это надо пробовать!

Дорогие мои, я с радостью делюсь с вами этим рецептом и знаю наверняка, что вы останетесь довольны, ведь все, кто хотя бы раз попробовал мой рецепт, до сих пор готовят аджику только так.

Желаю всем приятного аппетита и вкусных заготовок!