Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Настоящая пицца на тесте из кабачков - эту вкусноту можно есть даже на ночь!

Среда, 26 Июля 2023 г. 08:02 + в цитатник

6110ff561e17c (700x433, 276Kb)

Заменяем долгую и утомительную процедуру замешивания теста для пиццы и вместо этого приготовим ее на кабачковом тесте. Это позволит сэкономить время, так как приготовление не займет больше 20-25 минут, а также упростит разборку, так как все будет проще собираться и готовиться.
 
 
Ингредиенты:
 
 400 г кабачков
 1/2 ч л соли
 4 ст л муки
 1 яйцо
 1 ст л сметаны
 80 г колбасы
 1/3 луковицы
 80 г сыра (на терке)
 Несколько веточек базилика
 1 зубчик чеснока
 
Инструкции:
 
1. Натрите кабачки на крупной терке, добавьте соль и тщательно перемешайте. Дайте им постоять около 5 минут, чтобы они отдали лишний сок.
 
2. Отжимите лишний сок из кабачков и затем соедините их сметаной, яйцом и мукой, хорошо перемешайте.
 
3. Разогрейте растительное масло на сковороде и вылейте кабачковую смесь на нее. Обжаривайте под закрытой крышкой на среднем огне около 10 минут.
 
4. В это время подготовьте начинку: нарежьте колбасу и помидоры кольцами, измельчите базилик и чеснок. Тертый сыр также приготовьте заранее.
 
5. Переверните кабачковую основу и выложите на поджаренную сторону всю начинку.
 
6. Налейте немного воды на сковороду и закройте крышкой, чтобы сыр хорошо расплавился. Готовьте кабачковую пиццу еще около 5 минут до тех пор, пока начинка не прогреется и сыр полностью не расплавится.

Фоторецепт приготовления пиццы на тесте из кабачков:


1 (700x407, 217Kb)

2 (700x422, 189Kb)

3 (700x404, 298Kb)

4 (700x403, 269Kb)

5 (700x393, 254Kb)

Совет: по желанию можно добавить халапеньо, чтобы придать пицце больше остроты. 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

Mjja   обратиться по имени Среда, 26 Июля 2023 г. 14:24 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 26 Июля 2023 г. 19:38 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте