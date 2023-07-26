Заменяем долгую и утомительную процедуру замешивания теста для пиццы и вместо этого приготовим ее на кабачковом тесте. Это позволит сэкономить время, так как приготовление не займет больше 20-25 минут, а также упростит разборку, так как все будет проще собираться и готовиться.

Ингредиенты:

400 г кабачков

1/2 ч л соли

4 ст л муки

1 яйцо

1 ст л сметаны

80 г колбасы

1/3 луковицы

80 г сыра (на терке)

Несколько веточек базилика

1 зубчик чеснока

Инструкции:

1. Натрите кабачки на крупной терке, добавьте соль и тщательно перемешайте. Дайте им постоять около 5 минут, чтобы они отдали лишний сок.

2. Отжимите лишний сок из кабачков и затем соедините их сметаной, яйцом и мукой, хорошо перемешайте.

3. Разогрейте растительное масло на сковороде и вылейте кабачковую смесь на нее. Обжаривайте под закрытой крышкой на среднем огне около 10 минут.

4. В это время подготовьте начинку: нарежьте колбасу и помидоры кольцами, измельчите базилик и чеснок. Тертый сыр также приготовьте заранее.

5. Переверните кабачковую основу и выложите на поджаренную сторону всю начинку.

6. Налейте немного воды на сковороду и закройте крышкой, чтобы сыр хорошо расплавился. Готовьте кабачковую пиццу еще около 5 минут до тех пор, пока начинка не прогреется и сыр полностью не расплавится.

Фоторецепт приготовления пиццы на тесте из кабачков:





















Совет: по желанию можно добавить халапеньо, чтобы придать пицце больше остроты.