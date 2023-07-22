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Кабачки по-Венгерски - готовим вкуснятину за 15 минут!

Суббота, 22 Июля 2023 г. 08:22 + в цитатник

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Кабачки по-венгерски — очень простой рецепт, который полюбился мне за быстроту в приготовлении, яркий, насыщенный аромат и вкус. Попробуйте приготовить! Кабачки по этому рецепту выбирайте молоденькие, а количество чеснока, соли и перца можно смело изменять по своему вкусу.
 
 
Ингредиенты:
 
Кабачок - 650 гр.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Чеснок - 2 зубчик
Сметана - 130 гр.
Масло растительное - 2 ст. л
Прованские травы (орегано) - 0,5 ч.л
Перец чёрный молотый - 1/3 ч.л.
Соль - 1 ч.л. с небольшой горкой
Зелень укропа, петрушки, сметана или сыр для подачи
 
Как приготовить кабачки по - венгерски:
 
1. Лук нарезаем на тонкие полукольца, чеснок измельчаем на мелкой тёрке, а морковь натираем на крупной тёрке. 
 
2. Кабачки моем, обрезаем хвостики. Кожицу я не снимаю - она такая же нежная, как и мякоть. Только если кожица поврежденная, обязательно ее обрежьте. 
 
3. Разогреваем масло на сковороде, обжариваем лук до прозрачности, а затем добавляем морковь. Обжариваем 5 минут.
 
4. После того, как морковь с луком обжарились, добавляем кабачки и тушим на среднем огне постоянно перемешивая примерно 5 минут. После этого добавим соль, чёрный молотый перец, специи, измельчённый чеснок и перемешаем. Не делайте сильный нагрев, так как нам нужно, чтобы овощи приготовились, но при этом не сгорели.
 
5. В конце добавляем сметану, снова перемешиваем и будем тушить под закрытой крышкой до полной готовности примерно 10 минут.
 
6. Готовность проверьте просто: проткните кабачок - он должен быть мягким.
 
Фоторецепт приготовления кабачков по-венгерски:

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 Итак, наши кабачки по-венгерски готовы, посыпаем их зеленью, и подаём горячими как горячую закуску, гарнир к мясу или даже вполне самостоятельное блюдо.

Я как всегда желаю Вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 9 пользователям
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 22 Июля 2023 г. 10:16 (ссылка)
БлагоДарю.
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 22 Июля 2023 г. 11:02 (ссылка)
Спасибо.
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