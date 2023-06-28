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Освежающий салат "Огуречный краб" - идеальный вариант на лето!

Среда, 28 Июня 2023 г. 08:02 + в цитатник

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Обалденный очень сочный салат и всего из 3-х простых продуктов, который можно приготовить за 3 минуты, здесь даже яйцо варить не надо.
 
Особенно хорош, когда гости на пороге.
 
Рассказываю рецепт приготовления⤵️⤵️⤵️:
 
Для начало приготовлю яичный блин, чтобы пока буду заниматься нарезкой других продуктов он у меня остыл. Беру удобную посуду и разбиваю сырое яйцо -1 яйцо, 1 яичный блин. 
 
Здесь никаких выкрутасов не надо и даже начинающая хозяйка сможет приготовить его за минуту. И ничего страшного, если у вас получится не идеальный блин, у меня тоже не всегда получается, зато вкусно.
 
 
Взбиваю его обычной вилкой, яйцо я не солю, мне достаточно соли в соусе который приготовим к нашему салату. Но так солите по вкусу. 
 
Выливаю взбитый блин на горячую сковороду с каплей подсолнечного масла. Как только блин поджарился, ориентируйтесь на то, чтобы сверху яйцо не было жидким и сразу же переворачивайте. Жарьте 1 минуту и снимайте с огня. 
 
А чтобы он не стал сухим, не оставляйте его в горячей сковороде, лучше выложить на доску и пусть там остывает. Остыл, сворачиваю трубочкой и нарезаю соломкой.
 
Далее беру 1 огурец средних размеров и нарезаю его целиком тонкой соломкой. Если огурец большой, то разрезаю пополам и так же нарезаю тонкой соломкой. Чтобы в этом салате соломка была длинная, аппетитно вкусно смотрится.
 
Также беру 5-6 крабовые палочки и нарезаю длиной соломкой.
 
▶️ Готовим заправку:
 
беру 1 столовую ложку майонеза;
1 столовую ложку сметаны;
1 чайную ложку готовой зернистой горчицы, если не любите можно просто готовой горчицы, не зерно или вообще без неё, но вкус уже будет другой🙌;
1 столовую ложку соевого соуса.
 
Всё тщательно перемешиваю в однородную массу.
 
Добавляю к нашим приготовленным продуктам, а также добавила мелко резаный зелень укропа по вкусу. Перемешиваю.
 
Выкладываю такую красоту и вкуснятину на тарелку или в салатник, кому, как удобно и посыпаю семя кунжута у меня сегодня только чёрное.
 
Фоторецепт приготовления салата Огуречный краб:

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Приятного аппетита❤️❤️❤️, готовьте с удовольствием!
 
Как Вам такой рецепт салата с крабовыми палочками? Любителям крабовых палочек, точно понравиться такой сочный и вкусный салат!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
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