Обалденный очень сочный салат и всего из 3-х простых продуктов, который можно приготовить за 3 минуты, здесь даже яйцо варить не надо.

Особенно хорош, когда гости на пороге.

Рассказываю рецепт приготовления⤵️⤵️⤵️:

Для начало приготовлю яичный блин, чтобы пока буду заниматься нарезкой других продуктов он у меня остыл. Беру удобную посуду и разбиваю сырое яйцо -1 яйцо, 1 яичный блин.

Здесь никаких выкрутасов не надо и даже начинающая хозяйка сможет приготовить его за минуту. И ничего страшного, если у вас получится не идеальный блин, у меня тоже не всегда получается, зато вкусно.

Взбиваю его обычной вилкой, яйцо я не солю, мне достаточно соли в соусе который приготовим к нашему салату. Но так солите по вкусу.

Выливаю взбитый блин на горячую сковороду с каплей подсолнечного масла. Как только блин поджарился, ориентируйтесь на то, чтобы сверху яйцо не было жидким и сразу же переворачивайте. Жарьте 1 минуту и снимайте с огня.

А чтобы он не стал сухим, не оставляйте его в горячей сковороде, лучше выложить на доску и пусть там остывает. Остыл, сворачиваю трубочкой и нарезаю соломкой.

Далее беру 1 огурец средних размеров и нарезаю его целиком тонкой соломкой. Если огурец большой, то разрезаю пополам и так же нарезаю тонкой соломкой. Чтобы в этом салате соломка была длинная, аппетитно вкусно смотрится.

Также беру 5-6 крабовые палочки и нарезаю длиной соломкой.

▶️ Готовим заправку:

беру 1 столовую ложку майонеза;

1 столовую ложку сметаны;

1 чайную ложку готовой зернистой горчицы, если не любите можно просто готовой горчицы, не зерно или вообще без неё, но вкус уже будет другой🙌;

1 столовую ложку соевого соуса.

Всё тщательно перемешиваю в однородную массу.

Добавляю к нашим приготовленным продуктам, а также добавила мелко резаный зелень укропа по вкусу. Перемешиваю.

Выкладываю такую красоту и вкуснятину на тарелку или в салатник, кому, как удобно и посыпаю семя кунжута у меня сегодня только чёрное.

Фоторецепт приготовления салата Огуречный краб:

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Приятного аппетита❤️❤️❤️, готовьте с удовольствием!

Как Вам такой рецепт салата с крабовыми палочками? Любителям крабовых палочек, точно понравиться такой сочный и вкусный салат!